A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a yenildi

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2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Karadağ'a 30-28 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, "Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşan bir takım gördü." dedi.

Buceschi, Yenişehir Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Özellikle son on dakika çok top kaybettiklerini belirten Buceschi, "Bunun sebebi maçın ilerleyen dakikalarındaki yorgunluğumuz olabilir. Karadağ iyi bir takım. Bugün çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşan bir takım gördü." ifadelerini kullandı.

Buceschi, bugün 16 oyuncularının tamamıyla oynadıklarına işaret ederek, "Skor ürettiler ve savaştılar. Aslı İskit'in Karadağ takımında arkadaşları var. Aslı'yı tanıyorlar. İkinci devre yorulunca onu biraz daha az kullandık. Aslı çok önemli bir oyuncu ama takımdaki bütün oyuncular değerli. Herkes elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Sırbistan ile grubun en zor maçına çıkacaklarını kaydeden Rumen çalıştırıcı, "Sırbistan ile deplasmanda oynayacağız. İkincilik için bizi yenmek isteyeceklerdir. İkinciliğe yükselmek için kazanmak zorunda. Bizim toparlanmak ve Sırbistan maçına hazırlanmak için üç günümüz var. Her top ve her puan için bugün olduğu gibi Sırbistan'da da savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.