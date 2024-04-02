A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ maçına hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, "Yarın oynayacağımız maçın önemi bizim için çok yüksek" dedi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Milli takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Antrenman öncesinde Rize Yenişehir Spor Salonu'nda ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi, takım kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncu Aslı İskit Çalışkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Yarın oynayacağımız maçın önemi bizim için çok yüksek"
Yenişehir Spor Salonu'ndan düzenlenen toplantıda Costica Buceschi, grubun en zor maçına çıkacaklarına vurgu yaparak, "Öncelikli olarak Karadağ takımının hangi takım olduğunu anlamamız lazım. Yarın oynayacağımız maçın önemi bizim için çok yüksek. Karadağ, Avrupa Şampiyonası'nda hiç müsabaka kaybetmedi. Son Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almış kuvvetli bir ekip. Bununla birlikte hazırlıklarımıza başladık. Önümüzdeki maç oldukça önemli. Bu maçta puan almak bizim için oldukça önemli. Bu düşünce ile mücadeleye hazırlandık. Karadağ kuvvetli defans yapan, bu nedenle az gol yiyen bir ekip. İlk başta biz de kuvvetli defans kurmalıyız. Hücumda anlık pozisyon ve oyunlarla gol bulmalıyız. İyi savunmasız olmazsa başarı elde etmeniz zor. Pozisyona göre iyi savunma yapmamız lazım, hücum geçişlerinde başa baş gol bulabiliriz" şeklinde konuştu.
"Karadağ çok güçlü bir ekip"
Karadağ takımının çok güçlü olduğunu ifade eden A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Aslı İskit Çalışkan, ise, "Karadağ çok güçlü bir ekip. Önemli oyuncuları var. Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı yenip madalya alan bir ekip. Biz de evimizde oynama avantajını sürdürmek istiyoruz. Seyircimize büyük bir iş düşüyor. Burada Rize halkına sesleniyorum. Yarın bize destek versinler. Bizim çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz olacak. Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem güzel bir mücadele için hem de milli takımımıza destek vermek için" dedi.
"Yarın önemli bir maça çıkacağız"
A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ise, "Yarın önemli bir maça çıkacağız. Bizim için gruptaki yerimizi belirleyecek bir maç olacak. Rakibimiz önemli ekip ama biz de giderek güçlenen bir ekibiz. Yarın var gücümüzle, seyirci desteğine inanıyoruz. Taraftarımıza güveniyoruz. Onların desteği ile grupta yerimizi güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE
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