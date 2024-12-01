A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile Berabere Kaldı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kaldı. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk puanını elde eden Ay-yıldızlılarda takım kaptanı Betül Yılmaz ve kaleci Merve Erbektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak kazanamadıkları için üzgün olduğunu dile getiren kaleci Merve Erbektaş, "Çok üzgünüm. Çünkü maç elimizdeydi, alabilirdik. Ancak olmadı. Takımımla gurur duyuyorum. İyi mücadele ettik. Sadece son dakikalarda maç birazcık istediğimizin dışına çıktı. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine sağlık" diye konuştu.

TAKIM KAPTANI BETÜL YILMAZ: SEVİNİCİMİZ, BURUK

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez puan aldıklarını için sevinçli olduklarını ancak maçı kazanamadıkları için burukluk yaşadıklarını belirten takım kaptanı Betül Yılmaz, "Her anlamda maça hazırlanmıştık. Galibiyeti çok istedik. Çok iyi mücadele ettik. 1 puan aldık. Sevincimiz, buruk. Herkes çok iyi oynadı. Şimdi İsveç maçına hazırlanacağız. Elimizden ne geliyorsa İsveç maçında yapacağız. O maçtan da puan almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TARİHSEL BİR PUAN ALDIK'

İlk yarıda üstün tarafın kendileri olduğunu söyleyen Betül Yılmaz, "İlk devre hazırlıklarımızla biz üstündük. İkinci devre hazırlıklarımızı biraz çözdüler. Bizim çözüm bulamadığımız alanlar oldu. Net, 7 metre pozisyonlarını kaçırdık. Onlar belki skora yansıdı. Böyle maçlarda, böyle sonuçlar olabilir. Spor bu. Sevincimiz, buruk. Yine de tarihsel bir puan aldık" şeklinde konuştu.

Röportajların ardından Yasemin Şahin, başantrenör Costica Buceschi ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Maçın son anlarında hatalı yürüme yaptığı için çok üzgün olduğunu dile getiren Yasemin Şahin, çok üzgün olduğunu dile getirirken, gözlerinin dolduğu görüldü.