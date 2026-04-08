A Milli Kadın Hentbol Takımı Mağlup Oldu

Salon: Aksaray
Hakemler: Genc Bujupi (Kosava), Getoar Bujupi (Kosava)
Türkiye: Beyzanur Türkyılmaz 2, Ceylan Aydemir 1, Seval Bozova 2, Reyhan Kaya, Yağmur Özler, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel 3, Edanur Burhan 1, Zeynepnur Kendirci, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 2, Nurceren Akgün Göktepe 2, Aslı İskit Çalışkan 2, Sude Karedemir, Bilgenur Öztürk Yıldırım 8, Yağmur Bembeyaz
Macaristan: Tovizi 4, Csikos 1, Kukely, Juhasz 2, Falusi 5, Marton 7, Szmolek, Papp, Szemerey, Vamos 5, Klujber 7, Kuczora 3, Janurik, Petrus 5, Bukovszky, Simon 3
Devre: 14-22
İki dakika cezası alanlar: Papp, Juhasz (Macaristan), Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan (Türkiye)
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi.
2026 Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.
Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.
