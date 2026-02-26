A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Çekya Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Çekya Kadrosu Açıklandı

26.02.2026 14:26
Milliler, 4 ve 7 Mart'ta oynayacakları Çekya maçları için Kastamonu'da kampa girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 4 Mart'ta Kastamonu'da oynanacak 3. maç ve 7 Mart'ta Çekya'da yapılacak 4. maç öncesinde Kastamonu'da kampa girdi.

Ay-yıldızlılar, Kastamonu'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk karşılaşmaya çıkacak, ardından deplasmandaki mücadele için Çekya'ya hareket edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Çekya maçları kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz

Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Ceylan Aydemir

Sağ kanat: Emine Gökdemir, Seval Bozova

Sol oyun kurucu: Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler

Orta oyun kurucu: Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel

Sağ oyun kurucu: Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci

Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe

Kaynak: AA

