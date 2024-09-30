A Milli Kadın Hentbol Takımı Turnuvayı Kaybetti

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2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Batalha Hazırlık Turnuvası'nda Portekiz ve Brezilya'ya mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batalha kentinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasında milli takım, Brezilya ile yaptığı maçta ilk yarıyı 16-12 geride kapatırken, karşılaşmadan da 30-25 yenik ayrıldı.

Organizasyonda ikinci maçını Portekiz ile oynayan ay-yıldızlı hentbolcular, bu karşılaşmanın ilk yarısını 16-15 geride geçti ve maçı da 33-27 kaybetti.

Portekiz'den bugün Türkiye'ye dönecek milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek.