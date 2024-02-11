A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Salon Şampiyonası'nda 9. sırada - Son Dakika
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A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Salon Şampiyonası'nda 9. sırada

A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Salon Şampiyonası\'nda 9. sırada

Türkiye'nin başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası'nda A Milli Kadın Hokey Takımı, 4 maçını da kaybederek A Grubu'nda son sırayı aldı. Klasman maçında İtalya'yı 10-7 mağlup eden milliler, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

11.02.2024 10:03
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyondaki 4 karşılaşmasını da kaybederek A Grubu'nda son sırayı alan Türkiye, B Grubu sonuncusu İtalya ile klasman maçına çıktı.

Sahadan 10-7 galip ayrılan milliler, 10 takımın katıldığı şampiyonayı 9. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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