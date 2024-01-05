16:52 • •
16:16 •
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
A Milli Kadın Su Topu Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 13-6 yenildi.
Eindhoven kentinde oynanan maçın birinci periyodu 2-2 eşitlikle geçilirken, devreye 4-3 Sırbistan önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 9-3 üstün geçen Sırbistan, maçtan da 13-6 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Su Topu Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 14.00'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Su Topu Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a yenildi - Son Dakika