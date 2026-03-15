A Milli Kadın Takımı Avustralya'ya Yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme Merkezi
Hakemler: Ariadna Chueca, Yevgeniy Mikheyev, Veronika Obertova
Türkiye: Sevgi Uzun 20, Olcay Çakır 14, Göksen Fıtık 2, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 4, Sinem Ataş 10, Kennedy Burke 17, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 2
Başantrenör: Andrea Mazzon
Avustralya: Jade Melbourne, Steph Talbot 9, Alanna Smith 18, Stephanie Reid, Cayla George 16, Isobel Borlase 4, Zitina Aokuso 5, Alexandra Fowler, Sami Whitcomb 11, Alex Wilson 14
Başantrenör: Sandy Brondello
1. Periyot: 24-19
Devre: 42-40
3. Periyot: 54-58 - İSTANBUL
