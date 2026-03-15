A Milli Kadın Takımı Avustralya'ya Yenildi - Son Dakika
A Milli Kadın Takımı Avustralya'ya Yenildi

15.03.2026 23:25
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya'ya 77-74 kaybetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca, Yevgeniy Mikheyev, Veronika Obertova

Türkiye: Sevgi Uzun 20, Olcay Çakır 14, Göksen Fıtık 2, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 4, Sinem Ataş 10, Kennedy Burke 17, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 2

Başantrenör: Andrea Mazzon

Avustralya: Jade Melbourne, Steph Talbot 9, Alanna Smith 18, Stephanie Reid, Cayla George 16, Isobel Borlase 4, Zitina Aokuso 5, Alexandra Fowler, Sami Whitcomb 11, Alex Wilson 14

Başantrenör: Sandy Brondello

1. Periyot: 24-19

Devre: 42-40

3. Periyot: 54-58 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı Avustralya'ya Yenildi - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
SON DAKİKA: A Milli Kadın Takımı Avustralya'ya Yenildi - Son Dakika
