Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı - Son Dakika

Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı

Son Güncelleme: 12.09.2023 10:02

Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Turnuvanın en iyi oyuncuları arasında 5 Türk voleybolcu yer aldı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihimizde ilk kez kupaya ulaştı. Filenin Sultanları'ndan 5 voleybolcu ise turnuvanın rüya takımına seçildi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN RÜYA TAKIMA 5 VOLEYBOLCU

Türkiye'den rüya takım için oylamaya Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Eda Erdem ve Gizem Örge katıldı. Oylama sonucunda Eda Erdem dışında Türkiye'den oylamaya katılan tüm sporcular rüya takıma seçildi. Eda Erdem ise 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonaları'nın ardından ilk kez en iyi orta oyuncu seçilmedi.

İşte turnuvanın en iyileri seçilen voleybolcularımız ve aldıkları oy oranları:

  • En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas - %82
  • En iyi smaçör: Ebrar Karakurt - %89
  • En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş - %59
  • En iyi pasör: Cansu Özbay - %75
  • En iyi libero: Gizem Örge - %92

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Gizem Örge, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı
09:46 Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu
09:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek
09:38 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı
09:19 TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret
09:13 TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı
08:56 Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı
08:52 Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı
08:49 Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi
08:41 MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 10:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement