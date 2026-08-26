A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Şahin, Almanya'yı 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti ve Polonya maçını değerlendirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Elif Şahin, grup maçlarının sonlarına doğru geldiklerini belirterek, "Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Millilerde Elif Şahin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın açıklamasına omzuna yapılan buz mesaisiyle gelen Elif, durumuyla ilgili, "Omzumda bir sakatlık yok, her şey yolunda" dedi.

"3-1 kazandığımız için mutluyum"

A Milli Voleybol Takımı'nın turnuvada 4'te 4 yapmasına dair ise 25 yaşındaki oyuncu, "Şu ana kadar iyi gidiyoruz, inşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçlarının sonlarına doğru geldik artık, Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Elif Şahin, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Polonya maçıyla ilgili ise, "Bana göre Almanya'ya çok benzeyen bir takım. Aynı maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Elif Şahin, Polonya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 00:34:21. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement