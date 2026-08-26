A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi
Elif Şahin, Almanya'yı 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti ve Polonya maçını değerlendirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Elif Şahin, grup maçlarının sonlarına doğru geldiklerini belirterek, "Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Millilerde Elif Şahin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın açıklamasına omzuna yapılan buz mesaisiyle gelen Elif, durumuyla ilgili, "Omzumda bir sakatlık yok, her şey yolunda" dedi.
"3-1 kazandığımız için mutluyum"
A Milli Voleybol Takımı'nın turnuvada 4'te 4 yapmasına dair ise 25 yaşındaki oyuncu, "Şu ana kadar iyi gidiyoruz, inşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçlarının sonlarına doğru geldik artık, Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Elif Şahin, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Polonya maçıyla ilgili ise, "Bana göre Almanya'ya çok benzeyen bir takım. Aynı maç bizi bekliyor" diye konuştu.
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