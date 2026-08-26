A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Almanya'ya karşı alınan galibiyet sonrası, "Oyuncular maç boyunca bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadılar. Maçın geneli güzeldi ancak tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Ama genel olarak memnun kaldığım bir maç oldu" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Millilerde Başantrenör Daniele Santarelli, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Oyuncuların tutumundan çok memnunum. Her top için savaştık. Oyuncular maç boyunca bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadılar. İlk molada onların ne kadar iyi oynadığını söyledim. Maçın geneli güzeldi ancak tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Ama genel olarak memnun kaldığım bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Santarelli, Ankara'da Milletler Ligi'nde Almanya'ya karşı oynadıkları maçın hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"VNL'deki maçın üstünden bir ömür geçmiş gibi geliyor. Maçı hatırlıyorum, üzerine çok çalışıyoruz. Özellikle bir seti file temasıyla kaybettiğimizi hatırlıyorum. Ama önemli olan şu an. O zaman da çok güzel bir atmosfer vardı bugün de çok güzeldi ama bu maç tamamen farklı."