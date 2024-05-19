A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa\'yı 3-0 mağlup etti

Dünya 1 numarası son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle noktaladı. Salon: Antalya. Fransa: Respaut, Rotar, Andela, Gicquel, Diouf, Svyles, Giardino (L) (Bernand, Ndiaye, Stojiljkovic, Schalk). Türkiye: Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Elif, Simge (L) (Cansu, Hande, Ebrar). Setler: 19-25, 16-25, 19-25. SÜRE: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL.

19.05.2024 23:51
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Dünya 1 numarası son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle noktaladı.

Salon: Antalya

Fransa: Respaut, Rotar, Andela, Gicquel, Diouf, Svyles, Giardino (L) (Bernand, Ndiaye, Stojiljkovic, Schalk)

Türkiye: Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Elif, Simge (L) (Cansu, Hande, Ebrar)

Setler: 19-25, 16-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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