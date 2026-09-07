A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya\'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Filenin Sultanları, nefes kesen mücadelede altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kamera: Hakan KAYA

(ANKARA/İSTANBUL) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı nefes kesen mücadele sonunda 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Filenin Sultanları, final zaferiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu. Rakibine 25-16 üstünlük sağlayan İtalya, final mücadelesinde 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, etkili oyunuyla seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren İtalya, seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, kritik anlarda üstünlüğünü koruyarak seti 25-21 kazandı ve maçı 2-2'ye taşıdı.

Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü karar setinde rakibine üstünlük sağlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Filenin Sultanları, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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