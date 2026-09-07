A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Filenin Sultanları, nefes kesen mücadelede altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kamera: Hakan KAYA
(ANKARA/İSTANBUL) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı nefes kesen mücadele sonunda 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Filenin Sultanları, final zaferiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu. Rakibine 25-16 üstünlük sağlayan İtalya, final mücadelesinde 1-0 öne geçti.
İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, etkili oyunuyla seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren İtalya, seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, kritik anlarda üstünlüğünü koruyarak seti 25-21 kazandı ve maçı 2-2'ye taşıdı.
Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü karar setinde rakibine üstünlük sağlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Filenin Sultanları, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
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