A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya mağlup oldu

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FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Aslı Kalaç, organizasyona galibiyetle başlamak istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Aslı Kalaç, Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün çok iyi defans yapan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Karşılaşma boyunca Japonya'nın savunmasının kendilerini zorladığını ifade eden Aslı, şöyle konuştu:

"İlk iki sette blok defansa da adapte olmakta zorluk yaşadık. Çünkü Japonya çok hızlı oynayan ve çeşitli varyasyonlar yapan bir takım. O yüzden ilk iki sette istediğimiz gibi oynayamadık. Sonradan çok iyi adapte olduk. 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Başlangıcı galibiyetle yapmak isterdik ama olmadı. Puan aldığımız için mutluyuz. Daha önümüzde çok uzun bir süreç var. Maç maç gitmemiz lazım. Antalya seyircisine çok teşekkür ediyoruz, mükemmellerdi. Bizim geri dönüşümüzde çok büyük katkıları vardı. Onları yarın da maçımıza bekliyoruz."

Japonya Milli Takımı'nın oyuncusu Airi Miyabe de maç sonrası değerlendirmesinde, Antalya'daki seyircinin oluşturduğu atmosferin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Seyirci baskısının kendileri açısından mücadele etmeyi zorlaştırdığını anlatan Miyabe, "Antalya'daki voleybol seyircisi harika bir atmosfer oluşturdu." ifadesini kullandı.