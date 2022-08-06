Kısa bir tatil arasının ardından 27 Temmuz'dan itibaren şampiyona hazırlıklarına başladıklarını aktaran ay-yıldızlı başarılı voleybolcu Eda, "Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz. Günde çift antrenmanla şampiyona çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde önce Fransa ardından Amerika kamplarımız olacak. Orada hazırlık maçları oynayacağız. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışıp, şampiyonaya en hazır şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eda Erdem, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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