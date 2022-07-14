A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

14.07.2022 21:17
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

SALON: Ankara SporHAKEMLER: Mhyoi Sumie, Rene Karina NoemiTÜRKİYE: Beyza, Şebnem (L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça, Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin (L), EbrarTAYLAND: Piyanut (L), Pornpun, Jarasporn, Hattaya, Sudatta, Kaewkalaya, Pimpichaya, Tichaya, Ajcharaporn, Chatchu-On,...

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mhyoi Sumie, Rene Karina Noemi

TÜRKİYE: Beyza, Şebnem (L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça, Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin (L), EbrarTAYLAND: Piyanut (L), Pornpun, Jarasporn, Hattaya, Sudatta, Kaewkalaya, Pimpichaya, Tichaya, Ajcharaporn, Chatchu-On, Supattra, Thanacha, Sirima, SasipaproSETLER: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21SÜRE: 101 dakika (25, 27, 23, 26)

FIVB Milletler Ligi Çeyrek Final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya geldi. Milliler, 3-1'lik skorla mücadeleden galip ayrılarak Milletler Ligi yarı finalinde İtalya'nın rakibi oldu.Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, maça istediği gibi başlayamadı. Milliler, servis karşılama ve servis hataları nedeniyle uzun süre dengede giden ilk seti 25-23 kaybetti. İlk setteki sorunlarını ikinci sette çözen Filenin Sultanları, oyuna ağırlığını koydu ve 25-15'lik skorla ikinci seti hanesine yazdırarak karşılaşmaya denge getirdi. Üçüncü seti başa baş giden karşılaşmada ay-yıldızlılar, daha sonra hücum ve blokta üstünlüğü ele aldı. Milliler, Hande Baladın'ın etkili oyunu ve üst üste gelen sayılarla seti 25-18 kazandı. Dördüncü seti de çekişmeli geçen karşılaşmada A Milli Takım, son bölüme 24-20 önde girdi ve Zehra Güneş'in maç sayısıyla Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16 Temmuz saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda İtalya ile yarı final mücadelesinde karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seyircilerle beraber takip etti.


- Ankara
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Bakan Kasapoğlu Türkiye-Tayland voleybol maçını seyirciler arasında izledi Bakan Kasapoğlu Türkiye-Tayland voleybol maçını seyirciler arasında izledi 2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri! 2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri!
Kaynak: DHA

Ankaraspor, voleybol, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika

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