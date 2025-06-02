A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne Hazırlanıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi\'ne Hazırlanıyor
02.06.2025 11:18
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Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, FIVB Milletler Ligi'nde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takım sezonunun başladığını belirten Hande Baladın, "Önümüzde Milletler Ligi var, bizim için önemli bir turnuva olacak. Bizimle beraber bu sene kadroda olacak yeni takım arkadaşlarımız da var. Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte güzel bir kimya oluşturduklarından bahseden milli smaçör, şunları kaydetti:

"Yıllar geçtikçe yeni oyuncuların da aramıza katılmasını bekliyorduk. Özellikle Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'ndan önce yeni takım arkadaşlarımızın bize katılması ve takım kimyasını şimdiden oluşturmaya başlamak önemli. Mutluyuz, kızlar da çok mutlu. Güzel bir enerji yakaladık. Umarım güzel başarılara imza atacağız. Hepimizin isteği kupayı kazanmak. Dinlenecek olan, ilk defa milli takım formasıyla resmi maçlara çıkacak olan arkadaşlarımız var. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Başarılı olmak için yüzde 100'ümüzü ortaya koymaya çalışacağız."

Sinead Jack-Kısal: "Çok güçlü bir takımız"

Ay-yıldızlı formayı giyen orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, milli takımın güçlü bir ekip olduğunu belirterek Milletler Ligi'nde iyi iş çıkaracaklarına inandığını dile getirdi.

Milli takımın İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla gurur duyduğunu vurgulayan 31 yaşındaki voleybolcu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Verdiğimiz aradan sonra geri gelmek kolay değil. Bu, zaman ve sabır gerektiren bir şey. Beraber çok iyi iş çıkarıyoruz. Herkes çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir takımız. Beraber Milletler Ligi'nde iyi bir iş başaracağımızı düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliyiz. Uzun bir turnuva olacak. Sırayla maçlarımızı oynayarak istediğimiz noktaya geleceğiz. Birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ligde bazılarımız aynı takımdayız, bazılarımız rakibiz. Bu yüzden iletişimimiz çok iyi."

Eczacıbaşı Dynavit'te sezonun ardından yaşanan ayrılıklara da değinen tecrübeli voleybolcu, "Normal olarak iniş ve çıkışlarımız oldu. Biz her şeyden önce bir aileyiz. Birbirimizin enerjisini inşa ettik ve bu, sezonu güzel geçirmemize yardımcı oldu. Takımda ayrılıkların olması da bizim için çok duygusaldı. Çünkü bir aile gibiydik. Ayrılan arkadaşlarımızın Eczacıbaşı'nda çok büyük rolleri vardı. Onlar adına çok mutluyum ve en iyi şekilde yollarına devam etmelerini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Hande Baladın, Milli Takım, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

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