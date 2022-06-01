A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi

01.06.2022 20:36

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile pasörü Sıla Çalışkan, galibiyetle başladıkları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde iyi performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile pasörü Sıla Çalışkan, galibiyetle başladıkları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde iyi performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyona açıklamalarda bulunan kaptan Eda, Ankara'da düzenlenen organizasyona İtalya'yı yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Genelde turnuvaların başlangıçları zorlu geçer bizim için ama dün farklıydı, seyirci de inanılmazdı. Sahada ilk dakikadan itibaren birbiriyle oynamaktan keyif alan bir Filenin Sultanları vardı. Her ne kadar 2 gündür tam takım olarak idman yapıyor olsak da sahada bence beklediğimizden daha iyi bir performans sergiledik. O yüzden de mutluyuz, güzel bir başlangıç yaptık. Güzel taraftarımızın önünde kalan üç maçımızı da almak istiyoruz." diye konuştu.

Milletler Ligi'ndeki 2. maçlarında 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşılaşacaklarını hatırlatan Eda, "İki gün maçımız yok ama fitness ve top idmanlarımıza çalışmaya devam ediyoruz. Çin, teknik anlamda iyi oyunculara sahip bir takım. Onlar da jenerasyonlarda değişikliklere gidiyorlar illaki ama Asya voleybolu Avrupa voleybolundan çok farklı oldu. Muhakkak zorlanacağız ama biz rakip gözetmeksizin voleybolumuzu ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun bir aradan sonra birlikte oynuyoruz. Sistemi, birbirimizi tanımak için bu maçlar çok değerli. Çin maçı da bizim için güzel bir tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'daki ilk maçına İtalya karşısında çıkan Sıla ise, "Çok heyecanlıydım ama çok şükür Ankara seyircisinin önünde net bir skorla İtalya'yı 3-0 yendik. Milletler Ligi'ne galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Çin maçımız var, şimdi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Umarım Çin maçını da almayı başarabiliriz. Ankara seyircisini maçlarımıza bekliyoruz, desteklerini bizden esirgemesinler." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı takım, 3 Haziran Cuma günü Çin, 4 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan, 5 Haziran Pazar günü de Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gözler Çin maçına çevrildi - Son Dakika


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