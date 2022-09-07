Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.
Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterirdi. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı - Son Dakika