Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı - Son Dakika
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Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı

07.09.2022 21:05
Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını, "Gerçek annem" notuyla yayınladı. Takipçileri başarılı voleybolcunun annesinin çok genç gözüktüğünü belirtirken, "Abla-kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yaptı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

ANNESİ İLE POZUNU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterirdi. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.

Ebrar Karakurt, annesi ile pozunu paylaştı! Takipçileri gözlerine inanamadı
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Son Dakika Spor Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı - Son Dakika
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