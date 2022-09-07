Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

ANNESİ İLE POZUNU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterirdi. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.