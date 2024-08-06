A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Takımımız, büyük bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Bu önemli maçta milli sporcularımıza başarılar diliyoruz.
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7.08.2024 02:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak - Son Dakika
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