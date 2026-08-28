A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 Yenildi. - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 Yenildi.

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Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 3-2 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Türkiye: Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal (Gizem Örge, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Polonya: Jurczyk, Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Szczurowska, Stefanik, Grabka, Obiala, Lyduch, Damaske, Piasecka)

Setler: 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15

Süre: 129 (22, 30, 32, 29, 16)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi. Milli takım, Avrupa şampiyonası tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaşadı.

5'te 5 yapan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladı.

Milli takım, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nın hatalarıyla aradaki farkı açan ay-yıldızlılar, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 19-11 yaptı. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, Polonyalı Szczurowska'nın smacı dışarı göndermesiyle ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla durumu 12-7 öne geçti. Sonrasında toparlanan Türkiye, Hande Baladın'ın bloğuyla farkı 1'e indirerek durumu 14-15'e getirdi. Moladan sonra hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Sonrasında hücumda üsütünlük kurmaya devam eden Polonya, bloklardan üst üste bulduğu sayılarla durumu 20-16'ya getirdi. Polonya, Szczurowska'nın smacıyla üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Oyunda üstünlüğünü decam ettiren ay-yıldızlılar, Vargas'ın smacıyla da durumu 11-4'e getirdi. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takım, dördüncü seti 25-16 önde tamamladı.

Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu iki "ace" ile 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

2003 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takım onurlandırıldı

Karşılaşma öncesinde 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir onurlandırma töreni düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dönemin milli oyuncularına ve teknik ekibine maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Polonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 Yenildi. - Son Dakika

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