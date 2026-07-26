A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bu turnuva tarihinde ikinci kez şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler setlerde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Bu turnuvada 3. kez finalde mücadele eden ay-yıldızlılar, 2023 yılından sonra bu başarısını tekrarladı.

A Milliler, 2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde bugüne kadar 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.