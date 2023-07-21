A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızların Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt, şampiyonluğu şampanya patlatarak kutladı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un şampanya patlatıp eğlendikleri bir video sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla finalde aldıkları sayılarla şampiyonluğun mimari olan başarılı sporcuları tebrik etti.
İşte o yorumlardan bazıları;
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