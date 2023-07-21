A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı

21.07.2023 01:00

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt, şampiyonluğu şampanya patlatarak kutladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un şampanya patlatıp eğlendikleri görüldü. Kullanıcılar, başarılı sporcuları tebrik ederek finalde aldıkları sayılarla şampiyonluğun mimarları olduğunu belirtti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızların Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt, şampiyonluğu şampanya patlatarak kutladı.

ŞAMPANYA PATLATTILAR

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un şampanya patlatıp eğlendikleri bir video sosyal medyada gündem oldu.

KULLANICILAR TEBRİK ETTİ

Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla finalde aldıkları sayılarla şampiyonluğun mimari olan başarılı sporcuları tebrik etti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
YORUMLAR
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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı - Son Dakika
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