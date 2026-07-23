A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

23.07.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de Kanada'yı 3-1 yenerek VNL yarı finaline çıkan milli takım, zorlu maçı değerlendirdi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack Kısal, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hande, Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da maçın zorlu geçtiğini ancak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Milli Takım, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:59:07. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.