A Milli Takım, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Gidecek

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardıkları için çok gururlu olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynadığı Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Maçın ardından A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor şartlarda zor bir maç olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, "Bunun farkındaydık. Bizi maçtan önce uyutmadılar. Merih ile beraber camdan dışarı baktık, 'Acaba ne oldu?' diye. Korktuk aslında. Biz buna hazırlıydık. Bu tarz şeyler yapacaklarını biliyorduk. Tüm arkadaşlarımı, ekibi, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay gelmedik. Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" diye konuştu.

"İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar"

Maçtan önceki basın toplantısında eski milli futbolcuları aralarında görmek istediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine 32 yaşındaki futbolcu, "Ben düşüncelerimi söyledim. Sadece hissettiklerimiz paylaşmak istedim. Çünkü güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum. Sadece onları değil, Fatih hocamız, Şenol hocamız hepsi gelsin, bizi desteklesin. Çünkü bence milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum. Onların tecrübeleri bizim için önemli. İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar" şeklinde konuştu.

Bu milli takımın her şeyi hayal ettirdiğini ifade eden Kaptan Çalhanoğlu, "Sonuçta çok yetenekli bir takıma sahibiz. Çok önemli ve iyi oyuncularımız var. Bunun da farkındayız. Bizim şu an başaramayacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle rakipleri küçümsemeniz gerekiyor. Bütün futbolcular kafasında hayal kurar. İlk hedefimize ulaştık. İnşallah Dünya Kupası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Duygularının karmakarışık olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, "Maçtan sonra dopinge geçtim, daha doğru dürüst kutlayamadım. O stresi, o baskıyı üzerimden atmak istiyorum. İnsan ister, istemez o baskıyı hissediyor. Sonuçta herkes Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Milletimiz 24 yılın sona ermesini istedi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Milli takımı seçtiğimde her zaman bu hayalleri kafamda kurdum. Çok şükür nasip oldu. İnşallah orada da güzel turnuva oynarız" ifadelerini kullandı.

"Bence Dünya Kupası'ndaki grubumuz iyi"

Dünya Kupası'ndaki hedeflerden de bahseden milli futbolcu, "Hedefimiz turu atlatmak. Bence grubumuz iyi. Bunu yapabiliriz. Onu aştığımız takdirde önümüze bakacağız. Ben çok büyük konuşmayı sevmeyen kişiyim. 'Önce grubu atlayalım, ondan sonrasına bakarız' diyen birisiyim. Adım adım ilerleyeceğiz. Oraya hazırlanmak için zamanımız var. Tüm takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ondan sonrasına bakarız" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu daha sonra sembolik Dünya Kupası biletini basın mensuplarına gösterdi. - PRİŞTİNE