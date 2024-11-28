A Milli Takım 28. Sıraya Geriledi - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım 28. Sıraya Geriledi

FIFA dünya sıralamasında Türkiye 10,91 puan kaybederek 28. sırada yer aldı.

28.11.2024 17:46
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1867,25

-16,25

2

Fransa

1859,78

-0,07

3

İspanya

1853,27

+8,94

4

İngiltere

1813,81

+5,98

5

Brezilya

1777,85

-8,52

6

Portekiz

1756,12

+3,44

7

Hollanda

1747,55

-0,69

8

Belçika

1740,62

-20,65

9

İtalya

1731,51

+2,11

10

Almanya

1703,79

+0,2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım 28. Sıraya Geriledi - Son Dakika

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