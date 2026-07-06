A Milli Takım'a Tebrikler - Son Dakika
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A Milli Takım'a Tebrikler

06.07.2026 22:12
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Bakan Bak ve Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nı İsviçre'yi yenip grup lideri olduğu için tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 yenen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak ile Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı takip etmeye gelen basketbolseverleri tebrik ederek sözlerine başlayan Osman Aşkın Bak, "Ekranları başındaki vatandaşlarımız da coşkuyla 12 Dev Adam'ı destekliyor. 12 Dev Adam, ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar, büyük bir özveri. Sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi işler yaptılar, milletimizi sevindirdiler." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bak, Türk basketbolunun yükselişinin önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılması, altyapıya yapılan yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora destek vermesi ve basketbolla özellikle ilgilenmesi, maçları takip etmesi çok önemli. Hidayet başkan da ekibiyle beraber güzel bir süreç yönetiyor. Teknik heyet de müthiş bir çıkış yakaladı. Takım grupta Sırbistan gibi basketbolu ekol alan bir ülkeyi iki maçta da yenerek grup liderliğini yakaladı. İnşallah Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na takımımız katılmayı hak edecek. Başantrenörümüzü tebrik ediyoruz, 100. maçına çıktı. Milletimizi sevindirdikleri için 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum. 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndaki çıkışıyla gönülleri kazanan milli takımımızı da tebrik ediyorum. Altyapıda da büyük bir coşku var. Bundan sonraki süreçte de daha büyük adımlar atılacağını görüyoruz. Başarılı sporcular geliyor. Türk basketbolu zirveye doğru yürüyor. Milletimize hayırlı olsun."

Türkoğlu: "A Milli Takım'ımız geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle devam ediyor"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın güzel bir ivme yakaladığını söyledi.

Son 1 haftanın Türk basketbolu için çok değerli olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Organizasyon anlamında ekibimizin ne kadar tecrübeli ve deneyimli olduğunu görme fırsatı bulduk. 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı organize etmenin mutluluğu, genç sporcularımızın oradaki performansı gelecek anlamında bizleri heyecanlandırıyor. Bu süreçlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımız bizim için en kıymetlisi. Salonlar bugün de olduğu gibi dolu olduğu zaman bunun keyfini çıkaran insanlar olduk. Huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. A Milli Takım'ımız geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle devam ediyor. Hocamızın 100. maçına çıkması ve galibiyetle noktalaması bizim için çok değerli. Bu takımda hocamızın ve sporcuların çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri sonuna kadar hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu, emeği geçen herkesi kutlayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizleri destekleyen herkese ne kadar teşekkür etsek az. Bizler ekibimizin en iyi şekilde performans sergilemesi için sorumluluklar alan yönetim olarak buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız sayesinde bu işleri kolaylıkla yapabiliyoruz. Herkesi kutluyorum. İnşallah güzel bir yaz geçirirler. Bu grubu 1. bitirmek çok değerli. Dünya Kupası'na gitmek için 6 maçımız daha var. Orada da aynı istikrar ve motivasyonla devam edeceklerine inanıyorum çünkü sporcularımız bulunduğu yeri hak ediyor ve bunun bilincindeler. İnanıyorum ki bu seviyede kalmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bizler de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Milli Takım, Politika, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'a Tebrikler - Son Dakika

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