A Milli Takım, ABD Maçına Hazır - Son Dakika
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A Milli Takım, ABD Maçına Hazır

A Milli Takım, ABD Maçına Hazır
25.06.2026 04:41
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile oynayacağı maç için son antrenmanını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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