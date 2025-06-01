A Milli Takım ABD'ye Uçuyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım ABD'ye Uçuyor

01.06.2025 14:15
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ABD'ye yola çıkıyor.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak.

Bugün saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milli takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.45'te ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da yapacağı bu antrenman sonrası saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. 6 Haziran'a kadar çalışmalarını Boston'da sürdürecek milliler, aynı gün ABD maçı için Hartford'a geçecek. Milli takım, 8 Haziran'da da Meksika karşılaşması için Kuzey Carolina'ya gidecek.

ABD'de iki maç

Milliler, Eylül ayında ilk maçını oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım ABD'ye Uçuyor - Son Dakika

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