FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şu şekilde:
2 Temmuz Perşembe
TSİ 21.00 Bosna Hersek - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
19.00 Türkiye - İsviçre - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Antalya'da Hazırlanıyor - Son Dakika
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