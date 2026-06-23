A Milli Takım Antalya'da Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Antalya'da Hazırlanıyor

A Milli Takım Antalya\'da Hazırlanıyor
23.06.2026 16:32
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Elemeleri için Antalya'da hazırlıklarına başladı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe

TSİ 21.00 Bosna Hersek - Türkiye

6 Temmuz Pazartesi

19.00 Türkiye - İsviçre - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Antalya'da Hazırlanıyor - Son Dakika

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