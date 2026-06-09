A Milli Takım Antrenmanı Sonrası Kaza - Son Dakika
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A Milli Takım Antrenmanı Sonrası Kaza

09.06.2026 08:14
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A Milli Takım'ın Arizona'daki antrenmanı sonrası motosikletli polis kaza geçirdi; yaralı polis müdahale altında.

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenmanın ardından kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak yaptı. Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

Polisin yaralı olduğu görülürken, milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Milli Takım, 3. Sayfa, Güvenlik, Futbol, Polis, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Antrenmanı Sonrası Kaza - Son Dakika

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