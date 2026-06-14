A Milli Takım Avustralya'ya 1-0 Yenik

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Gol: Dk. 27 Irankunda (Avustralya)

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.

Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.

27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.