A Milli Takım, Avusturya deplasmanında 9 değişiklikle sahaya çıktı

Hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Macaristan ile 4 gün önce oynanan hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.
Ay-yıldızlı ekipte, Macaristan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer aldı.
Macaristan maçında ilk 11'de yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçında da aynı şansı buldu.
Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.
Arda Güler ilk 11'de
A Milli Takım'ın genç oyuncularından Arda Güler, Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Macaristan karşılaşmasında yedekler arasında yer alan Arda, karşılaşmanın 61. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.
Avusturya karşılaşmasıyla 6. kez milli formayı giyen Arda Güler, ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Arda, A Milli Takımla ilk 11'de sahaya ilk kez Türkiye'nin deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında çıkmıştı.
Kenan Yıldız forvette
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'a bu kez forvette görev verdi.
Macaristan maçında sol açıkta görev yapan Kenan, Avusturya karşısında ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi oldu.
Viyana'da Türkiye'ye büyük destek
A Milli Futbol Takımı'na, Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi.
Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.
Avusturyalı taraftarların arasında da ay-yıldızlı bayraklarıyla çok sayıda Türk taraftar olduğu görüldü.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, Avusturya deplasmanında 9 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'ya aynı grupta yer alan A Milli Takım'ın son rakibi Play-Off'tan geldi. Yunanistan'ı penaltı atışlarında 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 biletini kaptı. F Grubu'nda mücadele edecek olan Gürcistan, Türkiye'ye rakip oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?