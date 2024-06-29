A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok takımla çalışırken, Samet Akaydın ise sakatlığı nedeniyle yer almadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.

29.06.2024 18:29
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte dünkü idmanda tedbir amaçlı yer almayan Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok bugün takımla çalıştı. Arka adalesinde zorlanma olan Samet Akaydın ise bugün yapılan idmanda da yer almadı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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