A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarına başladı

EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına Budapeşte'de yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, BVSC-Zugl Kulübü'nün tesislerinde gerçekleştirilen idmana, dün oynanan Macaristan- Türkiye karşılaşmasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Bu oyuncular, kamp otelindeki rejenerasyon çalışmasını takiben, sahaya gelerek ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve şut çalışması yaptı. Son bölümde de çift kale taktik oyun oynandı. Macaristan maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise, kamp otelinde yenilenme antrenmanı yaptı.
A Milli Takım, yarın saat 16.00'da aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda geliştiğini ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bakan Bak, Muğla'da gençlerle bir araya gelerek spor tesisleri konusunda yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Bak, Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için destek vereceklerini de belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi. Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Ödül töreninin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun mutluluğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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