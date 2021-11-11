A Milli Takım'da Cebelitarık maçının hazırlıkları sürdü

Antrenmana tedavisine devam edilen Cengiz Ünder ve baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı. Kaleci antrenörü Michael Rechner'ın bugünkü çalışma programının bir bölümünü kalecilerin görüş açısını daraltan özel gözlüklerin kullanıldığı yan top çalışmasına ayırdığı belirtildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulan ikinci bölümün ardından ter idmanı ile son buldu.

Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz