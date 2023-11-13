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Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok

13.11.2023 12:44  - Güncelleme: 13:16

Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Frosinone karşısında fileleri havalandırarak İtalya Serie A'da en çok gol atan Türk futbolcu oldu. 37 gole ulaşan Çalhanoğlu, 36 gollü Şükrü Gülesin'i geride bıraktı. Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansla sık sık eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Frosinone'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, ligde en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

ŞÜKRÜ GÜLESİN'İN UNVANINI ALDI

Hakan Çalhanoğlu'ndan önce rekor, 1950-53 yılları arasındaLazio ve Palermo'da oynayan Şükrü Gülesin'deydi. Çalhanoğlu, 37 golle Gülesin'in İtalya'da en fazla gol atan Türk futbolcu unvanını elinden aldı.

A Milli Takım'da hedef gösterilen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da tarihe geçti

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en fazla gol atan futbolcu olma unvanını almasının ardından "Serie A'da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

A Milli Takım'da hedef gösterilen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da tarihe geçti

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok - Son Dakika
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