Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Frosinone'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, ligde en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

ŞÜKRÜ GÜLESİN'İN UNVANINI ALDI

Hakan Çalhanoğlu'ndan önce rekor, 1950-53 yılları arasındaLazio ve Palermo'da oynayan Şükrü Gülesin'deydi. Çalhanoğlu, 37 golle Gülesin'in İtalya'da en fazla gol atan Türk futbolcu unvanını elinden aldı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en fazla gol atan futbolcu olma unvanını almasının ardından "Serie A'da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.