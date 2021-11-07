A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcunun viral enfeksiyon geçirmesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı TFF tarafından açıklandı.

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