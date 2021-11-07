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A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı

07.11.2021 18:01
A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcunun viral enfeksiyon geçirmesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı TFF tarafından açıklandı.

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maçlar öncesinde Ozan Kabak'tan gelen haberle sarsıldı. Viral enfeksiyon geçiren milli futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

OZAN KABAK VİRAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.

A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı

Cebelitarık, Milli Takım, Karadağ, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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