A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

21.06.2026 00:22
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2026 DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımı Avustralya'nın ardından Paraguay'a da yenilerek iki maçtan sonra gruptan çıkma şansını kaybetti ve Dünya Kupası'na veda etti.

E Grubu:

03.00 Ekvador - Curaçao

F Grubu:

07.00 Tunus - Japonya

H Grubu:

19.00 İspanya - Suudi Arabistan

G Grubu:

22.00 Belçika - İran

VOLEYBOL

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

19.30 Türkiye - Çin

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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