A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

2026 DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımı Avustralya'nın ardından Paraguay'a da yenilerek iki maçtan sonra gruptan çıkma şansını kaybetti ve Dünya Kupası'na veda etti.

E Grubu:

03.00 Ekvador - Curaçao

F Grubu:

07.00 Tunus - Japonya

H Grubu:

19.00 İspanya - Suudi Arabistan

G Grubu:

22.00 Belçika - İran

VOLEYBOL

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

19.30 Türkiye - Çin