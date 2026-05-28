A Milli Takım Hazırlıklara Devam Ediyor

28.05.2026 23:04
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına antrenmanla yeniden başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yer alan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

Basına kapalı idmanda milliler, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması üzerinde durdu. Ardından sahaya çıkan oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktiksel uygulama gerçekleştirdi.

Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dahilinde çalışırken, dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu ile Ayaz, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

