A Milli Takım, Hollanda maçı için hazır - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, Hollanda maçı için hazır

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Barsinghausen'deki kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamladı. Cezalı olan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle idmana katılamazken, antrenmanın basına kapalı bölümünde Hollanda maçının taktik hazırlıkları yapıldı. TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi. A Milli Takım, Berlin'e hareket ederek teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek.

05.07.2024 13:43
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Cezalı olduğu için Hollanda maçında forma giyemeyecek Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

Antrenman; ısınma, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Hollanda karşılaşmasının taktik hazırlıklarının yapıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Barsinghausen'deki kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, (TSİ) 16.00'da uçakla Berlin'e hareket edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 19.00'da teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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