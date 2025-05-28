A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.
Rio Ave'de bu sezon kiralık olarak oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizen Demir Ege Tıknaz ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı.
2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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