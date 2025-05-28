A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım\'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
28.05.2025 15:34
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Milli Takım'ın Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Rio Ave'de bu sezon kiralık olarak oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizen Demir Ege Tıknaz ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı. ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

DEMİR EGE İLK KEZ ÇAĞRILDI

Rio Ave'de bu sezon kiralık olarak oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizen Demir Ege Tıknaz ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı.

KADRODA 29 FUTBOLCU VAR

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa yunus Durusoy:
    Çağlar ne abi adam futbolu unutmuş sırf fenerliler tüm sezon ağladı burada da resmen ağlamasınlar diye alınmış. irfancan da aynı şekilde adam takımında bile oyuna girmeyen biri. 25 1 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    şu anda en formda oyuncu Abdülkerim bardakçı niye yok milli takımda anlamadım. 17 1 Yanıtla
  • TÜRK:
    yallancı kahve elma! elma seni soyarım baş ucuma koyarım ahahahahaha. senden elma da olmaz yallan hile taktikleriyle anca ananas olur 14 0 Yanıtla
  • Apple User:
    hazımsız BİLGİ yoksunu Fenerbahçe düşmanları burdada kendini gösteriyor milli takımın yarısı her zaman Fenerbahçeli oyunculardan oluşmuştur 0 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Can uzun, Deniz Gül, Mustafa Hekimoğlu. Forvetlere bak. Bu çocukları sokakta görsek tanımayız bilmeyiz. Yıllarca Hakan şükür, arif erdem, burak yılmaz düşmanlığı yapanlar çok ararsınız o futbolcuları. 3 0 Yanıtla
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