A Milli Takım\'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

DEMİR EGE İLK KEZ ÇAĞRILDI

Rio Ave'de bu sezon kiralık olarak oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizen Demir Ege Tıknaz ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı.

KADRODA 29 FUTBOLCU VAR

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.