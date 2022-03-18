A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı (YENİDEN) - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçları için aday kadrosunu belirledi.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 24 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak olan A Milli Takım'da aday kadro belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek.