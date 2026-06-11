A Milli Takım'ın Dünya Kupası Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Aday Kadrosu Açıklandı

11.06.2026 18:32
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belirlendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda yer alan milli takım, 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlılar, 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Dünya Kupası Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Topcu Mustafa Topcu:
    umarım bu sefer başarılı oluruz çünkü yıllar yıllar aynı söyler aynı şeyler yapıyoz 0 0 Yanıtla
  • İsmail Evren Yavuz İsmail Evren Yavuz:
    Ergin Ataman yönetiminde güzel bir kadro oluşturulmuş görünüyor ancak bu tür turnuvalarda disiplin ve takım oyunu daha önemli 0 0 Yanıtla
  • Yılmaz Bacı Yılmaz Bacı:
    yine aynı oyuncular yine aynı sonuç bekliyoruz herhalde ama ne yapıcaz başka da yok işte en sonunda da vatandaş ödür gider 0 0 Yanıtla
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