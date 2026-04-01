Fatih\'te, A Milli Takım\'ın Kosova galibiyeti coşkuyla kutlandı

A Milli Takım Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası bileti alması Fatih'te kurulan dev ekranda maçı izleyenler tarafından coşkuyla kutlandı.

Fatih Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçı için dev ekranda maç yayını etkinliği düzenlendi. Topkapı Kaleiçi Meydanı Otağ Çadırı'nda düzenlenen etkinliğe eşleri, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Millilerin galibiyeti ve dünya kupası bileti alması vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Etkinliğe katılan Hakan Bilgici, "Evimde izleyecektim ama bu coşkuyu herkesle beraber yaşamak istedim. İnşallah kazanacağız. Bugün kazanıp Dünya Kupası'na inşallah gideceğiz. Burası çok güzel. Özellikle Fatih Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyon çok güzel. Eşim ve çocuklarımla geldim" dedi.

Alan arkadaşlarıyla gelen Sıla Kaya, "Evde izleyecektik ama arkadaşlarımızla toplanıp bu ortamı, kalabalıkta, vatandaşlarımızla yaşamak istedik. O yüzden buradayız. Doğduğumuzdan beri bunu bekliyoruz. 2002 doğumluyum. Dünya Kupasına gideceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Vedat Güngör, "Arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. İnşallah kazanacağız. Uzun zaman sonra Dünya Kupasına katılmayı düşünüyoruz. En son Dünya Kupası'na gittiğimizde yıl 2002 idi. Oradan üçüncü olarak dönmüştük. İnşallah bu sene daha güzel olacağını diliyorum" dedi. - İSTANBUL