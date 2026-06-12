A Milli Takım'ın Güvenliği İçin Özel Ekipler Görevlendirildi - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Güvenliği İçin Özel Ekipler Görevlendirildi

12.06.2026 11:21
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın güvenliği için özel polis ekipleri görevlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı kafilenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden personel görevlendirildi.

Milli takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli; A Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler, koruma görevlerini taktik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor.

Ekipler, organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamında, kafilenin bulunduğu alanlarda giriş-çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.

Öte yandan, Güvenlik Daire Başkanlığından şube müdürleri ise Washington'daki Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yapıyor.

Kaynak: AA

Milli Takım, Güvenlik, Futbol, Polis, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Güvenliği İçin Özel Ekipler Görevlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hale Çilali Hale Çilali:
    artık gençler bunlara takılıyor ama bizim zamanımızda bu kadar komplikasyon yoktu 0 0 Yanıtla
  • Pınar Akkın Pınar Akkın:
    yani güvenlik önemli ama bu kadar da mı gerekli ya görevlendirilen personele bak emniyet genel müdürlüğü özel harekat başkanlığı ne kadarı gerçekten iş yapıyo ne kadarı görev sayılıyo da bilmiyorum şüpheliyim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Meral Sır Meral Sır:
    vay be şimdi güvenlik için özel ekipler mi görevlendiriliyor belli ki masraflar da artmış olacak bu tür organizasyonlarda ne kadar para harcandığını merak ediyorum esnafın cebinden çıkıyor her zaman böyle şeyler devlet büyük projeler yapıyor da küçük işletmeler nereye bakacak 0 0 Yanıtla
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