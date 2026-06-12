A Milli Takım'ın Güvenliği İçin Özel Ekipler Görevlendirildi

Meral Sır:

vay be şimdi güvenlik için özel ekipler mi görevlendiriliyor belli ki masraflar da artmış olacak bu tür organizasyonlarda ne kadar para harcandığını merak ediyorum esnafın cebinden çıkıyor her zaman böyle şeyler devlet büyük projeler yapıyor da küçük işletmeler nereye bakacak