A Milli Takım'ın Kocaeli'deki Fransa maçı öncesi Salih Özcan yeni sayfa mesajı verdi - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Kocaeli'deki Fransa maçı öncesi Salih Özcan yeni sayfa mesajı verdi

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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Salih Özcan, yarın Kocaeli'de Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesi yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Dünya Kupası sonrası hayal kırıklığına rağmen morallerin yerinde ve takıma güven olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Salih Özcan, Fransa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah yarın atarız" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı futbolcucu Salih Özcan basın toplantısında konuştu. Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Salih Özcan, "Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk. Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah yarın atarız. Takım olarak moraller yerinde. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezonlarda fazla süre alamamasının hatırlatılması üzerine Salih Özcan, "Ben süre almayınca da kendime güveniyor, çalışmaya devam ediyordum. Hocamız da arkamda duruyordu. Beşiktaş'ta ilk maçlarda iyi gidiyoruz, inşallah devam eder. Kendimi iyi hissediyorum. Takıma güveniyorum. Amedspor maçında benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son golde hatam var. Böyle şeyler olabiliyor. Önemli maçlar geliyor. Mental olarak iyi bir durumdayım" diye konuştu.

Hem milli takım hem de Beşiktaş'ta İtalyan hoca ile çalıştığı sorusuna Salih Özcan, "Yavaş yavaş galiba İtalyan'ca öğreniyorum" cevabını verdi.

"Rakipte kaliteli oyuncular var"

Fransa'da kaliteli oyuncuların olduğunu ifade eden Salih Özcan, "Öncelikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Hızlarını erkenden yok etmek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım ve ikili mücadelelerde başarımı olmamız lazım. Bunların yaparak umarım iyi bir netice alırız. Zidane'ın olması bizde baskı oluşturmuyor. Biz kendimize bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
A Milli Futbol TakımıMilli TakımSalih ÖzcanKocaeliFransaSporSon Dakika

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