A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Kasım Cuma günü sahasında Macaristan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?