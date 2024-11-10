A Milli Takım'ın Rakibi Karadağ'ın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Rakibi Karadağ'ın Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım\'ın Rakibi Karadağ\'ın Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacak. Karadağ, aday kadrosunu belirledi.

10.11.2024 15:21
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ gruptaki beşinci maçında ise 16 Kasım Cumartesi günü aynı statta İzlanda'yı konuk edecek.

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost), Igor Nikic (Decic)

Savunma: Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Marko Tuci (Gangwon), Nikola Sipcic (Cartagena)

Orta saha: Adam Marusic (Lazio), Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Marko Jankovic (Karabağ), Milos Brnovic (Buducnost), Milan Vukotic (Buducnost), Stefan Loncar (Akron Tolyatti)

Forvet: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Andrija Radulovic (Vojvodina), Nikola Krstovic (Lecce) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Rakibi Karadağ'ın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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